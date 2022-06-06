06 Июня 2022
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Происшествия В России Москва
Владимир Соловьев, телеведущий (2017) | Фото: kremlin.ru

В Москве арестован ещё один подозреваемый в подготовке покушения на журналиста Соловьёва

В Москве суд отправил в СИЗО ещё одного подозреваемого в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьёва.

Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее Следственный комитет России озвучил подробности неудавшегося покушения на журналиста Владимира Соловьева, о котором в конце апреля 2022 г. заявил президент России и которое раскрыла ФСБ.

"Преступление планировалось реализовать на территории Москвы путём подрыва автомашины журналиста", - сообщили в СКР.

Теги: Владимир Соловьёв, покушение, Москва, арест



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