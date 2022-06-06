06 Июня 2022
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противопожарный режим, огонь, лес, костер (2016) | Фото: 61.mchs.gov.ru

В Тюменской области сумма штрафов за нарушение "противопожарного режима" составила почти 700 тысяч

В Тюменской области в этом году за нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлекли 69 человек, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства региона.

Согласно информации центра, общая сумма штрафов составила почти 700 тыс. руб.

"С начала 2022 года за нарушение правил пожарной безопасности в лесах по этой статье составлено 59 протоколов, привлечено 69 лиц, в том числе наложено штрафов на сумму 698 500 рублей.За нарушение требований статьи 3.19 Кодекса Тюменской области об административной ответственности, устанавливающей ограничение пребывания граждан в лесах Тюменской области, составлено 43 протокола", - говорится в сообщении.

В регионе до 16 июня продлили запрет на посещение лесов. В рамках особого противопожарного режима действуют: запрет на посещение гражданами лесов, на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора, на приготовление пищи на открытом огне, углях, запрет организациям на проведение пожароопасных работ, запрет на использование пиротехнических изделий.

Государственными лесными инспекторами продолжается патрулирование лесов. Для выявления нарушителей используются беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры.

Напомним, особый противопожарный режим начал действовать в Тюменской области с 15 апреля. 18 мая власти области заявили, что лесные пожары потушены. Кроме того, ранее губернатор Александр Моор подписал постановление о единовременных выплатах для жителей поселков и деревень, которые в результате природных пожаров лишились имущества.

Теги: штраф, пожарная безопасность, лесной пожар



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