Российских туристов готовы принимать 120 стран, но реально доступны 6-7 направлений

Из-за внешнеполитической ситуации российские туристы смещают свои взгляды со стран дальнего зарубежья на государства СНГ. Впрочем, и здесь есть риски, отмечают эксперты.

"Порядка 120 стран готовы принимать российских туристов. Но реально доступны для поездок буквально 6-7 направлений, - заявил журналистам директор ассоциации "ТурПомощь" Александр Осауленко. - Турция восстановила турпоток из России на примерно 70% от прошлого года. Потихоньку восстанавливается Египет. Но в целом идет смещение взглядов туристов на страны СНГ". Эксперт добавил, что с Китаем ситуация продолжает оставаться неопределенной из-за коронавируса, поэтому и сама эта страна недоступна, и турпоток из нее минимален.

На туристическом рынке сейчас все внимание сосредоточено на внутренних поездках. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по туризму Юрия Барзыкина, "сезон (для туристического рынка – прим. ред.) будет лучше прошлого года, по отдельным регионам – лучше, чем в 2019-м. "В целом – минус 5-10% к 2019-му году", - прогнозирует Барзыкин.