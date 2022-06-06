06 Июня 2022
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Общество Челябинская область
самолет, крыло (2019) | Фото: Накануне.RU

На челябинском заводе запустили производство усилителей сигнала авиалокаторов

На радиозаводе "Полет" запустили импортозамещающее производство одного из главных модулей авиалокаторов. На предприятии разработали отечественный аналог зарубежных усилителей сигнала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Заменить нужно было четыре американских усилителя подряд в локаторе. У российской детали оказался чище спектр сигнала.

"Нужно было разработать новую топологию, схему. Импортные транзисторы и стоят дороже, и коэффициенты усиления у них более низкие, то есть режим работы более напряженный", - рассказал и. о. начальника цеха № 17 радиозавода Виктор Васильев.

Усилитель сигнала помогает диспетчерам в аэропортах видеть обстановку в небе в радиусе 400 километров. Эти данные передаются пилотам, чтобы они не сбились с курса.

Теги: локатор, радиозавод, Полет,



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