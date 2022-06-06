06 Июня 2022
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Коллаж, уголовное дело за лайк и репост (2020) | Фото: Накануне.RU

Комитет ГД по законодательству одобрил введение тюремных сроков до семи лет за призывы к действиям против безопасности России

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект о наказании за публичные призывы "против безопасности государства". Авторы документа предлагают наказывать за такие призывы тюремным сроком до семи лет. За участие россиян в военных действиях против РФ предлагается наказывать 20 годами лишения свободы.

Кроме того, законопроект предлагает приравнять переход на сторону противника во время боевых действий к госизмене (со всеми вытекающими в виде уголовной ответственности).

"Принятие предусмотренных законопроектом изменений будет способствовать повышению эффективности системы выявления, предупреждения и пресечения преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект после рассмотрения в комитете переходит на этап первого чтения. 

Теги: госдума, первое чтение, призывы, безопасность, уголовное наказание



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