06 Июня 2022
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наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале арестован лидер движения "Мужской путь"

На Среднем Урале расследуется уголовное дело в отношении лидера консервативного движения "Мужской путь" Андрея Брезгина. Он уже арестован.
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Как сообщается в группе движения в социальных сетях, Брезгина задержали по обвинению в якобы убийстве и удержанию в неволе собственной дочери. В "Мужском пути" называют эти обвинения ложными. В Москве, Екатеринбурге и Сысерти прошли одиночные пикеты в поддержку Андрея Брезгина.

В правоохранительных органах подтвердили задержание мужчины. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, уголовное дело в отношении данного гражданина находится в производстве территориального следственного отдела СК России.

"5 июня Сысертским районным судом по ходатайству следователя СК в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемому инкриминируется, в том числе, совершение особо тяжкого преступления против личности. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в ведомстве.

Как добавил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, сотрудники уголовного розыска областного Главка МВД и ОВД Сысерти проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление возможных соучастников обвиняемого.

"А также на выяснение местонахождения ребенка, ставшего, в лучшем случае, невольным заложником данной ситуации", - уточнил полковник Горелых.

Как добавили в СКР, другие подробности этого дела пока не раскрываются в интересах следствия.

Теги: дело, ребенок, Мужской путь, арест



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