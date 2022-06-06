Минобороны РФ: Авиация уничтожила поставленную из США на Украину контрбатарейную РЛС

Российская авиация уничтожила поставленную из США на Украину радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, ракетами под Лозовой в Харьковской области уничтожены корпуса кузнечно-механического завода, где ремонтировали украинскую бронетехнику.

Напомним, ранее Владимир Путин прокомментировал поставку на Украину новых вооружений от Соединенных Штатов Америки. Об этом российский президент рассказал в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Их наши системы ПВО щелкают как орехи. Уничтожены десятки!", - ответил президент России.