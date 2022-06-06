Медведев назвал цель введения шестого пакета санкций против РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о шестом пакете санкций, введённом против РФ. В частности, он заявил, что, судя по всему, цель этих мер – не Россия, а пожар мировой революции в экономике.

"Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей", - отмечает Медведев.

По его мнению, сразу отказаться от нефти из России никак не получится – свои же граждане и бизнес могут "поставить к стенке".

"Европейцам придётся рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества. При этом они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, таких, как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники", - полагает Медведев.

При этом "они знают, что все равно надо будет найти "серые" схемы, чтобы получить наше сырьё, как-то его оплатить, обойдя собственные идиотские санкции".

"Попытались упаковать в пакет и ещё одну свинью – запрет на страхование танкеров с российской нефтью, чтобы осложнить поставки в третьи страны. Европу совершенно не интересует, как эта мера скажется на наших партнёрах. Эта проблема решаема – вопрос страхования поставок может быть закрыт за счёт госгарантий в рамках межгосударственных соглашений с третьими странами. Россия всегда была ответственным и надёжным партнёром, таким она останется и впредь", - написал Медведев.

Санкции против Национального расчётного депозитария России, полагает экс-президент России, введены для того, чтобы громко вскрикнуть: "Цель достигнута, в России – дефолт".

"Только это – очередное враньё. Мы никогда не отказывались платить. Получится ведь что? России не заплатят, Россия не вернёт, хотя все возможности у нас для этого есть. А по инвестиционной сфере будет нанесён сокрушительный удар. В итоге никто ничего не получит – ни у нас, ни за рубежом. Инвестиции превратились в пыль", - пишет Медведев

Отключение "Сбербанка", "Московского кредитного банка" и "Россельхозбанка" от SWIFT – очередная попытка «серьёзно» уколоть. Банки продолжают нормально работать, внутрироссийские операции от SWIFT не зависят и проводятся в стандартном режиме.

"Талантливым европейцам можно продолжать в том же духе: вводить новые, как сейчас любят говорить, 100500-е пакеты санкций. Судя по тому, как действуют ограничения и куда катится экономическая ситуация в ЕС на фоне нелепых антироссийских страшилок, что-то пошло не так", - подытожил Медведев.