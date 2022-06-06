Свердловские суды эвакуировали из-за сообщений о минировании

В понедельник сразу в несколько судов Свердловской области поступили сигналы о якобы заложенных в зданиях бомбах.

Известно, что речь идет о нескольких учреждениях в Екатеринбурге. Также оказались "заминированы" суды и других городов региона.

Во всех инстанциях проводились эвакуации и проверки. Сведения о минировании не подтвердились, часть судов уже работает в штатном режиме.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе сигнал о минировании поступил в СИЗО-1 Екатеринбурга. В итоге никаких бомб в учреждении не нашли.