06 Июня 2022
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Происшествия Свердловская область
правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

Свердловские суды эвакуировали из-за сообщений о минировании

В понедельник сразу в несколько судов Свердловской области поступили сигналы о якобы заложенных в зданиях бомбах.

Известно, что речь идет о нескольких учреждениях в Екатеринбурге. Также оказались "заминированы" суды и других городов региона.

Во всех инстанциях проводились эвакуации и проверки. Сведения о минировании не подтвердились, часть судов уже работает в штатном режиме.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе сигнал о минировании поступил в СИЗО-1 Екатеринбурга. В итоге никаких бомб в учреждении не нашли.

Теги: суды, минирование, сообщения



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