06 Июня 2022
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Политика В России
Константин Косачев (2016) | Фото: Накануне.RU

В Совфеде призвали жестко отреагировать на отказ стран пропустить самолет Лаврова

Москва и Белград должны предельно жестко ответить на закрытие соседями Сербии воздушного пространства для самолета главы российского МИД Сергея Лаврова, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Нынешний демарш, разумеется, не про самолет. Он направлен против России как государства и против Сербии как государства", - написал Косачев в Telegram-канале.

По его словам, отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолет Лаврова в Сербию не является решением этих стран. "Речь о НАТОвском демарше, и без США его бы быть не могло", - добавил Косачев.

Российская делегация должна была прибыть в столицу Сербии для проведения переговоров. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, страны-участницы ЕС и НАТО "закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи".

В итоге вместо визита в Белград Лавров сегодня даст пресс-конференцию в Москве. Как говорится в анонсе на сайте министерства, глава МИД выскажется "по актуальным вопросам международной повестки дня".

Теги: косачев, самолет, лавров



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