Вместо визита в Белград Лавров сегодня даст пресс-конференцию в Москве

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, у которого сорвался визит в Сербию из-за запрета пролета самолета над территорией Болгарии, Черногории и Северной Македонии, сегодня в Москве даст пресс-конференцию. Как говорится в анонсе на сайте министерства, Сергей Лавров выскажется "по актуальным вопросам международной повестки дня". Вероятно, он прокомментирует и закрытие неба европейскими странами для его самолета.