06 Июня 2022
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Политика В России
Сергей Лавров (2021) | Фото: Накануне.RU

Вместо визита в Белград Лавров сегодня даст пресс-конференцию в Москве

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, у которого сорвался визит в Сербию из-за запрета пролета самолета над территорией Болгарии, Черногории и Северной Македонии, сегодня в Москве даст пресс-конференцию. Как говорится в анонсе на сайте министерства, Сергей Лавров выскажется "по актуальным вопросам международной повестки дня". Вероятно, он прокомментирует и закрытие неба европейскими странами для его самолета.  

Теги: сергей лавров, пресс-конференция, сербия



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