На Таганае вторые сутки ищут пожилую пару

На Таганае в Челябинской области пропали два пенсионера. 83-летний мужчина и 74-летняя женщина 5 июня ушли собирать кислицу и заблудились, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Вечером 5 июня они обратились к спасателям.

"Пока сохранялась связь, оперативному дежурному удалось опросить пострадавших и получить примерное описание маршрута, направление движения и ориентиры, встречавшиеся на пути. К месту поиска немедленно прибыла дежурная смена на квадроциклах", - рассказали в пресс-центре.

Поиск продолжался всю ночь. Сегодня утрам к спасателям присоединились сотрудники пожарной охраны и добровольцы на квадроциклах. Связи с пенсионерами нет.

Местность пожилые супруги знают хорошо, поэтому они не регистрировались на Центральной усадьбе.