Суд взыскал с экс-главы Коми Гайзера почти 1,5 миллиарда рублей

Сыктывкарский городской суд в рамках иска комитета имущественных и земельных отношений Коми взыскал с осужденного за коррупцию бывшего главы региона Вячеслава Гайзера и его подельников почти 1,5 миллиарда рублей в счет нанесенного ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В своем иске комитет просил вернуть в государственную собственность Коми 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", внесенных в качестве вклада в уставной капитал ООО "Металлургическая лизинговая компания" в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

В июне 2019 года суд приговорил экс-главу республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей по делу о мошенничестве. Суд оправдал Гайзера по статье УК РФ о создании и участии в организованном преступном сообществе. Также экс-глава Коми оправдан по одному из эпизодов взяточничества. За ним признано право на реабилитацию.

В декабре 2020 года сообщалось, что Гайзер, отбывающий срок за хищения, не признал себя виновным в рамках рассмотрения нового уголовного дела о превышении должностных полномочий.