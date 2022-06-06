В Нефтеюганске на заправке сгорел КамАЗ

06 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США поставят Украине РСЗО HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
КамАЗ загорелся на автозаправке в Нефтеюганске (2022) | Фото: vk.com/typical_nefteyugansk

В Нефтеюганске на заправке сгорел КамАЗ

В Нефтеюганске на автозаправке сгорел КамАЗ. Кадры начала пожара попали на запись камеры видеонаблюдения, передает корреспондент Накануне.RU.

На видеозаписи, опубликованной в группе "Типичный Нефтеюганск" видно, как мужчины заправляли автомобиль, до тех пор, пока по неустановленным причинам не произошло возгорание. От пламени им пришлось спасаться бегством.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС по Югре, в результате пожара пострадали три колонки и навес заправочной станции.

"Поступило сообщение о возгорании автомобиля КамАЗ недалеко от АЗС на объездной. Через пять минут прибыло первое подразделение и ликвидировало открытое горение. Привлекалось три единицы техники и 13 человек личного состава", — сказали в МЧС.

КамАЗ загорелся на автозаправке в Нефтеюганске(2022)|Фото: vk.com/typical_nefteyugansk

В ведомстве отметили, что пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

Теги: Камаз, пожар, азс, автозаправка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети