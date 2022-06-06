В Нефтеюганске на заправке сгорел КамАЗ

В Нефтеюганске на автозаправке сгорел КамАЗ. Кадры начала пожара попали на запись камеры видеонаблюдения, передает корреспондент Накануне.RU.

На видеозаписи, опубликованной в группе "Типичный Нефтеюганск" видно, как мужчины заправляли автомобиль, до тех пор, пока по неустановленным причинам не произошло возгорание. От пламени им пришлось спасаться бегством.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС по Югре, в результате пожара пострадали три колонки и навес заправочной станции.

"Поступило сообщение о возгорании автомобиля КамАЗ недалеко от АЗС на объездной. Через пять минут прибыло первое подразделение и ликвидировало открытое горение. Привлекалось три единицы техники и 13 человек личного состава", — сказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что пострадавших нет. Причины пожара выясняются.