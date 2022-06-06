06 Июня 2022
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Экономика В России
ран российская академия наук (2013) | Фото:

Поступления в бюджет от Минобрнауки России в 22 раза превысили прогноз

Счетная палата России (СП) провела масштабную проверку исполнению бюджетов Минобрнауки РФ, а также Российской академии наук и Российского фонда фундаментальных исследований в прошлом году.

Выяснилось, что в 2021 году Минобрнауки обеспечило поступление в бюджет 3,9 млрд руб. – это почти в 22 раза больше, чем прогнозировалось. Аудиторы объясняют такое гигантское расхождение "труднопрогнозируемым характером доходов министерства". Сообщается, что подведомственные министерству учреждения активно возвращали остатки субсидий прошлых лет – они составили 3,3 млрд руб. (или 84,3% всех поступлений).

СП отмечает высокий уровень исполнения бюджетов в проверяемых организациях: министерство освоило 99% средств, академия наук – до 100%.

Аудиторы выявили и ряд нарушений. Минобрнауки сорвало ввод нескольких объектов – на них велась реконструкция или строительство с нуля. Главная причина опозданий – отсутствие проектно-сметных документов и запоздалая госэкспертиза.

РАН, в свою очередь, выдавала своим подведам субсидии на не предусмотренные правилами цели, а также распоряжалась федеральным имуществом без согласия собственника (Росимущества) и надлежаще оформленных документов.

"Проверка в РФФИ также показала, что председатель совета Фонда продолжает исполнять свои обязанности на условиях заключенного договора при том, что в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 2016 года срок его полномочий закончился 16 июня 2021 года", - говорится в сообщении Счетной палаты.

Теги: минобрнауки, бюджет, проверка



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