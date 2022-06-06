Михалкова возмутило, что "Ельцин-центр" в Екатеринбурге не считается иноагентом

Известный режиссер Никита Михалков обрушился с критикой в адрес екатеринбургского "Ельцин-центра".

В новом выпуске своей авторской программы "БесогонТВ", который называется "Давос и ныне там", Михалков заявил, что "ЕЦ" вредит своей деятельностью.

"Несправедливо. Почему господин Венедиктов (Алексей Венедиктов внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, - прим. Накануне.RU) объявлен иноагентом, а "Ельцин-центр" – нет? А разве "Ельцин-центр" наносит меньший вред, чем наносило "Эхо Москвы" (радиостанция ныне ликвидирована, - прим. Накануне.RU)?

Но это что – мало того, что "Ельцин-центр" в Екатеринбурге не считается иноагентом, в Москве 13 лет уже строится филиал "ЕЦ". В самом центре Москвы. А как вы думаете, сильно будут отличаться программы и выставки филиала "Ельцин-центра" в Москве от того, что делается в Екатеринбурге?", - задался вопросами автор "Бесогона".

Напомним, недавно бард и художественный руководитель Театра эстрады Екатеринбурга Александр Новиков высказал свое отношение к "Ельцин-центру". По его мнению, это "политический гадюшник и финансовое болото".

Ранее общественники предложили открыть в "ЕЦ" так называемый "музей предателей".