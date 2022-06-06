06 Июня 2022
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Общество Челябинская область
Строительство метро в Челябинске (2020) | Фото: Челябметрострой

Содержанием челябинского метро займется компания из Москвы

В Челябинской области выбрали подрядчика для содержания первой линии метрополитена. Поддержанием выработок метро займется компания "Моспроект-3", передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказала генеральный директор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова, холдинг успешно прошел открытый конкурсный отбор. Компания будет обслуживать частично построенные, но не запущенные в эксплуатацию линии и станции метро. "Протяженность выработок составляет порядка 8 км, из которых более 6 км приходится непосредственно на тоннели, также ранее освоены стройплощадки четырех станций и электродепо", - отметила она.

Специалисты компании займутся обслуживанием системы водоотведения, инженерных систем, оборудования и электроустановок, а также техническим обслуживанием тоннелепроходческого щита "Ловат", а также обеспечат охрану объекта.

Аукцион на содержание метро был объявлен в мае. Начальная цена контракта – 79 млн рублей. На торги поступило две заявки, одна из них была признана несоответствующей требованиям и отклонена. Победитель выполнит работы за 78,6 млн рублей.

Теги: метро, метрополитен, аукцион,



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