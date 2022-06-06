Процедуру вотума доверия британскому премьер-министру могут запустить сегодня, - СМИ

Председатель британского Комитета 1922 года (объединяет не входящих в правительство парламентариев-консерваторов) Грэм Брейди уже сегодня намерен выступить с заявлением, в котором объявит о вотуме недоверия премьер-министру Борису Джонсону, сообщил телеканал ITV.

Вотум доверия проходит, если более 54 депутатов от Консервативной партии официально требуют от лидера покинуть свой пост.

Недовольство британских парламентариев вызвали вечеринки, которые проходили на Даунинг-стрит во время пандемии.

Ранее британские СМИ сообщили, что премьер-министра страны Бориса Джонсона допросила Служба высших чиновников королевства – ведомство занимается вопросами соответствия государственных служащих их должностям. По данным The Telegraph, интерес представителя службы связан с вечеринкой, которую Джонсон с женой посетил во время локдауна.

Группа депутатов от правящей Консервативной партии призвала Джонсона уйти в отставку.