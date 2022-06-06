Новый глава ЛДПР не собирается копировать стиль Жириновского: "Это смешно"

Новый глава ЛДПР Леонид Слуцкий не станет копировать эпатажный и практически неповторимый стиль создателя партии Владимира Жириновского. Депутат Госдумы считает, что копировать манеры Жириновского – "смешно, контрпродуктивно и нечестно по отношению к избирателям".

"Пытаться копировать или изображать Жириновского – это смешно, это контрпродуктивно и нечестно по отношению к нашим избирателям", - цитирует РИА Новости политика.

Напомним, после смерти Жириновского от последствий коронавируса весной 2022 года, ЛДПР избрала новым председателем главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на своем майском съезде. После своего избрания Слуцкий пообещал, что либерал-демократы "останутся партией конструктивной оппозиции".