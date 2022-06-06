На Среднем Урале спасли упавшего в карьер мужчину

На Среднем Урале специалисты спасли мужчину, упавшего в карьер.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, днем 5 июня сотрудникам 15-го пожарно-спасательного отряда поступил сигнал о человеке, упавшем на склон затопленного карьера у поселка Покровск-Уральский. К счастью, при падении мужчина избежал тяжелых травм. Он сам смог сообщить о происшествии и попросить помощи, так как выбраться самостоятельно уже не мог.

Прибывшие специалисты с помощью спасательных веревок спустились к пострадавшему, обвязали его двойной спасательной петлей и спустили вниз. Там мужчину на лодке ожидал неравнодушный очевидец, который доставил его и всех участников спасательной операции на берег.

Напомним, недавно на Среднем Урале спасли двух женщин и собаку, сорвавшихся вниз со смотровой площадки в Кушве.