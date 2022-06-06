06 Июня 2022
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Экономика В России
Эльвира Набиуллина на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

10 июня ЦБ может снизить ключевую ставку до 10% - прогноз

Аналитики сходятся во мнении, что на очередном заседании совета директоров ЦБ России ключевая ставка может быть снижена еще – например, до 10%.

Мнения о том, что ставка будет снижена не меньше, чем на 1%, придерживается большинство аналитиков, пишут "Ведомости". Часть из них полагает, что снижение составит 1-2%. Еще один вариант – снижение на 0,5%, но он не слишком популярен.

Напомним, за последние два месяца регулятор три раза снижал ключевую ставку. 26 мая ставка была снижена до 11% - тогда ЦБ объяснил это замедлением инфляции. Также в своем прогнозе Банк России не исключал дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.

Теги: ключевая ставка, цб, прогноз



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