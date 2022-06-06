06 Июня 2022
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Экономика В России
Эльвира Набиуллина (2022) | Фото: duma.gov.ru

Посол США в России назвал "талантливой" работу Набиуллиной

Посол США в России Джон Салливан назвал талантливой работу главы Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвиры Набиуллиной по укреплению рубля.

"Председатель Центрального банка - исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному. Курс рубля вырос", - сказал он в интервью ТАСС.

Вместе с тем, Салливан полагает, что влияние санкций и мер экспортного контроля со временем значительно возрастёт.

"Если бы я был гражданином России, меня бы беспокоило их влияние на российскую экономику – влияние, которое, я полагаю, будет существенным", - отметил он.

По словам дипломата, у России и США десятилетия ушли на то, чтобы выстроить торговые отношения.

"Американские компании брали на работу здесь тысячи людей – инженеров, которые трудились как в Москве, так и за её пределами, в Екатеринбурге, например, и в других городах", - уточнил Салливан.

Теги: Джон Салливан, Эльвира Набиуллина, Центробанк, рубль



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