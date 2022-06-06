В Сургуте самолет столкнулся с птицей

В Югре транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения воздушного судна с птицей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Столкновение произошло накануне, в 21.27 в аэропорту Сургута при выполнении рейса авиакомпании "ЮТэйр" по маршруту Сургут - Самара (Boeing-735) во время взлета от командира воздушного судна поступила информация о возможном столкновении с птицей. Самолет вылетел в аэропорт назначения.

В ходе выполнения осмотра взлетно-посадочной полосы обнаружены останки птицы.

Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.