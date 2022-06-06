Главу финской разведки удивила реакция России на планы по вступлению в НАТО

Глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари назвал удивительным отсутствие давления со стороны России на страну из-за ее желания вступить в НАТО.

"Пока все достаточно спокойно и будем надеяться, что все так и останется", - сказал он в интервью газете Financial Times.

При этом глава финской разведки не уточнил, какой реакции от Москвы ждали в этом случае финские власти, пишет Regnum.

Пелттари также выразил мнение, что российским властям интересно, каким именно членом НАТО станет Финляндия.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что военная реакция России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет соразмерной видам вооружений, которые будут там размещены. Она не исключила, что решение о вступлении в альянс принято не самостоятельно, а под внешним давлением, в первую очередь США и НАТО.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что на фоне намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО в Западном военном округе до конца года будут сформированы 12 воинских частей и подразделений.