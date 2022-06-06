06 Июня 2022
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Врачи (2022) | Фото: Накануне.RU

На Ямале в ПНД отрицают вынужденные увольнения сотрудников

В психоневрологическом диспансере Нового Уренгоя, врачи которого пожаловались на давление со стороны руководства, заявили, что информация о том, что медиков "прессует" главный врач Василий Кривогузов, не соответствует действительности.
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Напомним, медики предъявили претензии к главному врачу Василию Кривогузову, говоря о том, что он якобы оказывает на них давление из-за того, что они не согласны делать работу, которая не входит в их обязанности.

В ПНД Накануне.RU сообщили, что, в соответствии с порядком, разработанным Минздравом, лица с признаками отравления наркотическим веществом, требующие помощи врачей анестезиологов-реаниматологов, поступают в центральную городскую больницу. Она имеет на своей базе отделение реанимации с соответствующим оборудованием. Позже, в случае улучшения состояния, их переводят в диспансер в наркологическое отделение для лечения зависимости врачами психиатрами-наркологами. Из-за этого медпомощь врачей-реаниматологов в диспансере не требуется. Для улучшения качества оказания наркологической помощи необходимы врачи психиатры-наркологи, из-за чего рассматривается вопрос перепрофилирования анестезиологов-реаниматологов в психиатров-наркологов для совершенствования данного вида помощи.

"Врачам-анестезиологам-реаниматологам предложен перевод на работу по специальности в городской больнице и на станции "скорой помощи" с сохранением всех предусмотренных льгот по профессии и аналогичной заработной платы. Отметим, руководством диспансера проведено собрание трудового коллектива наркологического отделения. Жалоб от среднего и младшего медицинского персонала в адрес руководства не поступало. Для оказания профильной помощи три врача приедут в июне и августе 2022 г.", - уточнили в диспансере.

Теги: Новоуренгойский ПНД, диспансер, прокуратура



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