Губернатор Новосибирской области поручил принять дополнительные меры для обеспечения безопасного летнего отдыха детей

06 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США поставят Украине РСЗО HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Новосибирская область
Андрей Травников (2022) | Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области поручил принять дополнительные меры для обеспечения безопасного летнего отдыха детей

Вопросам безопасности детей во время летнего отдыха – повышенное внимание. Соответствующее поручение Губернатор Андрей Травников дал во время оперативного совещания с членами регионального Правительства 6 июня.

«Каждый год в преддверии летних каникул мы выполняем мероприятия по профилактике детского травматизма, но, к сожалению, в этом году лето началось с трагедии. Погиб подросток в Искитимском районе. Риски падения футбольных ворот для нас известны, но произошла трагедия.
Поэтому уважаемые мэры, главы районов, руководители органов власти, ответственные за обеспечение безопасности, – нужно провести все профилактические мероприятия. В отношении тех же пресловутых футбольных ворот: если они капитальные, то должны быть капитально закреплены, а если временные, то должны быть из легких конструкций и не нести угрозу для жизни.
Нужно внепланово провести обходы, осмотры всех незавершенных объектов строительства, котлованов, приямков и других опасных мест. А также обратить внимание на несанкционированные места летнего отдыха. Особенно важно сейчас на это обратить внимание, потому что это первый за последние два года сезон, когда разрешаются палаточные лагеря», – заявил глава Новосибирской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Губернатора и Правительства Новосибирской области, Андрей Травников поручил главам муниципальных образований региона оперативно обмениваться информацией со специалистами Роспотребнадзора, министерства труда и социального развития, министерства образования региона, правоохранительными органами для мер реагирования.

Теги: андрей травников, губернатор новосибирской области, безопасность, отдых детей



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети