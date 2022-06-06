06 Июня 2022
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Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тольятти 22 человека обратились к медикам после отравления роллами

В Тольятти 22 человека обратились за медицинской помощью с признаками пищевой токсикоинфекции.

В минздраве Самарской области сообщили, что все они до этого ели роллы, заказанные в одной компании, передает РИА Новости.

Уточняется, что 11 человек в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы. Остальные находятся на амбулаторном лечении. Среди пострадавших - трое детей и беременная женщина.

Роспотребнадзор начал санэпидрасследование. Также проверки ведут Следственный комитет по Самарской области и прокуратура региона.

Ранее в детском саду №407, расположенном в Дзержинском районе города Перми, были госпитализированы восемь детей с признаками пищевого отравления. Им поставлен диагноз "сальмонеллез".

Причиной заболевания предположительно послужило употребление в пищу готовой кулинарной продукции, приготовленной на пищеблоке учреждения с нарушением технологии.

Теги: роллы, отравление, тольятти



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