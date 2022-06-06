06 Июня 2022
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Политика За рубежом
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

CNN: Запад без участия Украины обсуждает возможный сценарий переговоров и урегулирования конфликта

Официальные лица США в последние недели регулярно встречаются со своими британскими и европейскими коллегами с целью обсуждения возможных условий прекращения огня на Украине и урегулирования конфликта путем переговоров, передает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

Например, темой переговоров западных стран стали предложения Италии (программа из четырех пунктов).

По данным СМИ, Украине не принимает прямого участия в этих консультациях, несмотря на обещания США "ничего не решать по Украине без участия Украины".

Также источники CNN сообщают, что в самом  Вашингтоне нет единого мнения по поводу "итальянского плана". Так, постпред США в ООН Линда Томас Гринфилд заявляла, что предложения Италии могут быть поддержаны США, при этом ряд высокопоставленных чиновников не поддерживает этот план (CNN не уточняет, что именно в предложениях Италии не устраивает Вашингтон).

Теги: запад, переговоры, италия, украина, вашингтон



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