В Прикамье прекратил существование футбольный клуб "Звезда", воссозданный как замена "Амкару"

В Перми прекратил существование футбольный клуб "Звезда", сообщает "Матч ТВ". По данным канала, о прекращении деятельности клуба игрокам, тренерам и персоналу сообщили в субботу после выездного матча в рамках ФНЛ-2 с "Новосибирском".

ФК "Звезда" существовал в Перми с 1932 по 1997 год. Возродить клуб экс-губернатор Пермского края Максим Решетников решил после того, как был признан банкротом и ликвидирован футбольный клуб "Амкар". Однако в 2020 г. уже при губернаторе Дмитрии Махонине "Амкар" был возрожден - в 2021 г. было зарегистрировано новое юрлицо ФК "Амкар-Пермь". Он подал заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге и получил лицензию. Планировалось, что регион будут представлять два клуба, возможно — в разных лигах.

В мае появились слухи о возможном слиянии двух клубов, однако теперь стало известно, что слияния не будет. Руководство команды, вероятно, пригласит несколько игроков и сотрудников из "Звезды".

Клуб "Звезда" финансировался из краевого бюджета. РБК Пермь со ссылкой на свои источники сообщает, что в команде до сих пор не закрыли долги — персоналу не платят с марта, а футболистам — с апреля. Также выплаты положены по премиальным и отпускным.