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суд Федулев (2013) | Фото: Накануне.RU

"Личный киллер" уральского рейдера Федулева опять не смог выйти на свободу

Суд в Нижнем Тагиле рассмотрел ходатайство адвоката Виталия Пильщикова. Мужчина хотел выйти на свободу досрочно, но останется за решеткой.
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В средствах массовой информации Пильщиков фигурировал как "личный киллер уральского рейдера Павла Федулева". Он получил солидный срок за убийство предпринимателей, охранника, сотрудника полиции и незаконный оборот оружия – в общей сложности ему дали 24 года и 10 месяцев в колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей.

Защита Пильщикова обратилась с ходатайством о замене оставшейся части лишения свободы на более мягкий вид наказания. Однако прокуратура выступила против: сотрудник надзорного ведомства указал, что мужчиной не отбыта еще значительная часть срока. По последнему приговору суда, вынесенному в 2012 году, Пильщиков должен выйти только в феврале 2028 года.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила, с учетом мнения прокурора, отказал адвокату в удовлетворении его ходатайства. Виталий Пильщиков останется в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в 2020 году Пильщиков уже почти вышел на свободу – тогда суд поддержал его УДО. Однако прокуратура обжаловала это решение, в итоге "личный киллер Федулева" остался за решеткой.

Что касается самого Павла Федулева, осужденного к почти 20 годам за организацию заказных убийств и рейдерских захватов уральских предприятий, в марте этого года он добился освобождения из колонии строгого режима. Остаток своего срока Федулев проведет в колонии-поселении.

Теги: Федулев, Пильщиков, суд, прокуратура



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