В Челябинске продлили первый этап гидравлических испытаний из-за повреждений на сетях

В Челябинске частично продлили первый этап гидравлических испытаний из-за повреждений на сетях. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Гидравлические испытания по первому этапу частично продлеваются в Металлургическом и Курчатовском районах из-за повреждений на сетях. Потребителей будем подключать к горячему водоснабжению последовательно по мере устранения повреждений", - рассказал он.

С 14 июня в городе начнется второй этап гидравлических испытаний. Горячая вода будет отключены в 1 тыс. 237 многоквартирных домах, 66 детских садах, 68 учебных и 26 лечебных учреждениях во всех районах города.