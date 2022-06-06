В России продлено сдерживание роста цен на минеральные удобрения

В России до 31 мая 2023 г. продлено сдерживание роста цен на минеральные удобрения. Такое решение принято по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщает Правительство РФ.

Даны и другие поручения. Например, Минсельхозу и Минобрнауки России к 20 июля надо разработать меры стимулирования увеличения объёмов минеральных удобрений, вносимых под сельскохозяйственные культуры, до научно обоснованных значений.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в создании продовольственного кризиса виноваты антироссийские санкции Запада.