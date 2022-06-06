06 Июня 2022
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Бундестаг (2021) | Фото: bundestag.de

Spiegel: ФРГ не передает танки Украине из-за страха увидеть их в России

Германия затягивает поставки танков на Украину из-за опасений появления своей бронетехники на территории России, пишет издание Der Spiegel со ссылкой на источники в немецком кабмине.

По их данным, у властей есть страх, что руководство Украины может использовать немецкую технику для попытки вторжения на российскую территорию, что будет напоминанием о действиях фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны.

Источники Spiegel уточнили, что немецкое правительство не может доверять Киеву в этом вопросе, пишет Regnum.

В мае СМИ сообщали, что между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт произошел разговор на повышенных тонах из-за задержки с передачей киевскому режиму семи зенитных самоходных установок Gepard, для которых, однако, не хватает боеприпасов.

1 июня канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Германия отправит на Украину современные ракеты противовоздушной обороны IRIS-T и радар слежения. В Минобороны ФРГ при этом сообщили, что обещанных Шольцем Киеву ракет ПРО и радара нет в резерве бундесвера.

Теги: фрг, украина, танки



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