06 Июня 2022
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Спорт
Криштиану Роналду (2021) | Фото: Bernadett Szabo / Reuters

У Месси второй пента-трик в карьере, у Роналду — мировой рекорд за сборную

Аргентинский нападающий Лионель Месси забил пять мячей в одном матче.

Накануне сборная Аргентины в товарищеской встрече разгромила сборную Эстонии со счётом 5:0. Все пять голов забил капитан южноамериканцев Лионель Месси. Для 34-летнего футболиста это второй пента-трик в карьере. Первый раз он отличился пять раз в одной игре в 2012 году – против немецкого "Байера" (7:1) в Лиге чемпионов.

Месси отличился за национальную команду 86 раз в 162 матчах и вышел на четвёртое место по числу голов за сборные, обойдя легендарного венгра Ференца Пушкаша (84). Второе место в списке занимает бывший футболист сборной Ирана Али Даеи (109). Лидирует же португалец Криштиану Роналду (117), который накануне сделал дубль в матче против сборной Швейцарии в Лиге наций (4:0), в очередной раз обновив свой рекорд.

Теги: Лионель Месси, Криштиану Роналду, сборная Аргентины, сборная Португалии



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