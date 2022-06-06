В Курской области с территории Украины обстрелян сахарный завод

В Курской области с территории Украины утром в понедельник вновь был обстрелян приграничный поселок Тёткино. По данным губернатора региона Романа Старовойта, раненых и погибших нет.

"Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале. Также он опубликовал фото последствий обстрела.