Власти ДНР не исключили, что боевики "Азова" могут прятаться в Мариуполе

Остатки нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ) могут прятаться в Мариуполе, их выявлением заняты местные правоохранительные органы. Об этом сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

"Да, возможно, какие-то остатки ВСУ или того же "Азова" — кто смог куда-то уйти в город — они будут выявляться, при обнаружении будут попадать на фильтр, на следствие", — сказал он РИА Новости.

26 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на "Азовстали" нашли украинских бойцов, спрятавшихся или отставших при сдаче в плен. Они были направлены к месту содержания. Позже на территории завода были обнаружены еще несколько "заблудившихся" украинских боевиков.

Глава республики отметил, что пока нет 100% гарантии полной зачистки комбината.