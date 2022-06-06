06 Июня 2022
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Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ (2018) | Фото: glavpost.ua

Госдума уже на этой неделе может разрешить игнорировать в России решения ЕСПЧ

Госдума планирует принять законы о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) уже на этой неделе. Спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что ко второму чтению (в первом чтении законопроекты рассмотрены 19 мая) был предложен ряд поправок.

По словам Володина, предлагается не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года (дата подачи заявления России о выходе из Совета Европы). "Выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках", - рассказал Володин о второй предлагаемой поправки. Также предлагается дать верховенство над постановлениями ЕСПЧ решениям российских судов.

Володин заявил, что многие решения ЕСПЧ "прямо противоречат Конституции РФ, нашим ценностям и традициям". В частности, спикер Госдумы не готов согласиться с признанием однополых браков.

Теги: еспч, госдума, вячеслав володин



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