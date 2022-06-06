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Политика Свердловская область ДНР и ЛНР
Евгений Куйвашев во время визита в Макеевку (2022) | Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ответ Соловьеву: Куйвашев съездил на Донбасс

Делегация Свердловской области с губернатором Евгением Куйвашевым в минувшие выходные посетила Донбасс.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, во время визита в Макеевку Донецкой народной республики члены свердловской делегации навестили дома участников Великой Отечественной войны и передали им медикаменты и бытовую технику. Также они возложили цветы к Вечному огню, памятнику Героям Советского Союза и побывали в Свято-Георгиевском соборе.

Кроме этого, подписано соглашение между Евгением Куйвашевым и главой администрации Макеевки Владиславом Ключаровым. Согласно ему, Свердловская область поддержит Макеевку в решении ряда актуальных для города вопросов – в том числе, восстановлении инфраструктуры, прежде всего, дорожной, и подготовке школ к учебному году.

Евгений Куйвашев во время визита в Макеевку(2022)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

По словам губернатора, вопросы взаимодействия региона и одного из самых крупных городов ДНР уже проработаны. В числе первых шагов – помощь Макеевке с проведением дорожных ремонтов, а также проработка возможности реконструкции городской системы водоснабжения, чтобы местные жители могли получать питьевую воду.

Евгений Куйвашев во время визита в Макеевку(2022)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Кроме этого, решается вопрос о направлении городу гуманитарной помощи в виде школьных парт. Отдельно Свердловская область запросила производственную номенклатуру одного из местных предприятий, чтобы по возможности выстроить взаимодействие.

Напомним, ранее известный журналист Владимир Соловьев предлагал Евгению Куйвашеву лично съездить на Донбасс и критиковал губернатора за его молчание по поводу спецоперации на Украине.

Теги: Куйвашев, визит, Макеевка, ДНР



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