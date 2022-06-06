06 Июня 2022
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Политика В России За рубежом
Джон Салливан (2018) | Фото: U.S. Department of State

Посол США назвал единственную причину, по которой может закрыться посольство в Москве

Посол США в России Джон Салливан считает, что взаимное закрытие дипломатических миссий в Москве и Вашингтоне на данном этапе возможно, хотя "это было бы большой ошибкой". Дипломат заявил в интервью ТАСС, что в США не хотят такого развития событий как закрытие посольств.

"Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: это может быть в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно", - заявил Салливан.

Теги: посольство сша, джон салливан, дипломатия



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