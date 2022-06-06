06 Июня 2022
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Политика В России
Сергей Лавров (2016) | Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

МИД РФ: Страны, не пропустившие самолет Лаврова, закрыли очередной канал связи

Окружающие Сербию страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова итальянскому телеканалу La7.

По словам дипломата, российская делегация должна была прибыть в столицу Сербии для проведения переговоров, но страны-участницы ЕС и НАТО "закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи", пишет Regnum.

Визит Лаврова в Сербию был запланирован на 6–7 июня.

Ранее председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин оценил отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить через свое воздушное пространство самолет министра.

По его словам, "Евросоюз думает, что физическая блокада контактов российских представителей с зарубежными партнерами укрепит "единомыслие" в Европе относительно политики России". "На самом же деле, это показатель комплекса политической неполноценности", - написал политик в своем Telegram-канале.

Теги: лавров, сербия, самолет, захарова



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