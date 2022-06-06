В Челябинской области в ДТП с квадроциклом пострадал ребенок

В городе Юрюзань Челябинской области в ДТП с квадроциклом пострадал четырехлетний мальчик. Его госпитализировали в больницу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла 4 июня. Мужчина управлял самодельным незарегистрированным квадроциклом без соответствующей категории на право управления данным транспортным средством. С ним находились жена и двое детей.

При подъеме в гору по грунтовой дороге, водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. Мальчик получил травмы, его госпитализировали в медучреждение Челябинска.

Известно, что водитель и пассажиры были без мотошлемов и защитной экипировки. В отношении мужчины составили пять административных протоколов.