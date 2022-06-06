06 Июня 2022
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Общество Свердловская область
окно (2016) | Фото:Накануне.RU

Свердловские приставы нашли должника, вызвав его для установки окон

Свердловские судебные приставы постоянно изобретают новые способы встретиться с должниками, которые всячески уклоняются от уплаты.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, в Талице взыскивали алименты с отца на содержание трех несовершеннолетних детей в возрасте от 5 до 11 лет. Мужчина от уплаты уклонялся и материальной помощи детям не оказывал. В результате у него образовалась задолженность в 150 тысяч рублей.

О причинах неуплаты многодетный отец по телефону пояснял, что официально не трудоустроен, возможности содержать своих детей у него нет. Однако судебному приставу-исполнителю стало известно, что уралец занимается установкой пластиковых окон. Поскольку самостоятельно должник приходить на прием отказывался, приставы вызвали его для замера окон на вымышленный адрес. А когда тот пришел, с него взяли объяснение о причинах неуплаты и составили административные протоколы по статье "Неуплата средств на содержание детей".

Рассмотрев их, суд назначил мужчине наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Теги: приставы, должник, окна



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