Поправки в конституцию Казахстана поддержали 77,18% избирателей

Поправки в конституцию Казахстана на референдуме поддержали 77,18% избирателей, заявил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров.

"Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на республиканский референдум, составило 77,18%, а это 6 млн 163 тыс. 863 человека от принявших участие в голосовании во всех регионах страны. Это составило абсолютное большинство в каждом из 17 регионов", - цитирует его РИА "Новости".

Голосование состоялось 5 июня. Центризбирком ранее сообщал, что явка на референдуме после закрытия всех участков, расположенных в республике, по предварительным данным, составила 68,44%. По данным результатов экзит-поллов, проведенных исследовательскими центрами, поправки в конституцию поддержали 74,8-79,4% избирателей.