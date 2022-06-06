06 Июня 2022
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Общество В России
старики, пенсионеры (2012) | Фото:tub.rutube.ru

Опрос: большинство россиян материально помогают пожилым родственникам

80% российских граждан помогают пожилым родственникам материально, 43% стали делать это чаще, следует из опроса СберНПФ и медиахолдинга Rambler&Co.

32% опрошенных оказывают помощь раз в неделю, 17% - раз в месяц. 12% россиян помогает тогда, когда в этом возникает необходимость, а каждый десятый поддерживает, когда его просят сделать или купить что-либо.

На материальную поддержку старшего поколения 26% участников исследования тратит 5-10 тыс. руб., 18% - 10-20 тыс. руб., 8% - 20-30 тыс. руб. в месяц.

Чаще всего россияне покупают своим родителям, бабушкам и дедушкам продукты, лекарства, товары для дома и остальное необходимое.

Теги: пенсионеры, россияне, соцопрос



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