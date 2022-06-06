СМИ: Вашингтон не готов ослабить санкции в обмен на экспорт зерна через Черное море

Американские власти не готовы пойти на ослабление санкций в отношении России в обмен на возобновление экспорта зерна через Черное море.

Вашингтон внимательно следит за ходом переговоров о возобновлении экспорта зерна, которые ведут с Москвой ООН и Турция. Politico со ссылкой на чиновников администрации президента Джо Байдена сообщает, что США не согласятся на сделку, которая "ослабит какое-либо экономическое давление" на Россию.

По словам собеседника ООН, связывание экспорта зерновых со снятием ограничительных мер с РФ, "усложняет" "хрупкие" переговоры.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты.