06 Июня 2022
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Коллаж, Россия, США, белоголовый орлан, бурый медведь (2021) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Вашингтон не готов ослабить санкции в обмен на экспорт зерна через Черное море

Американские власти не готовы пойти на ослабление санкций в отношении России в обмен на возобновление экспорта зерна через Черное море.

Вашингтон внимательно следит за ходом переговоров о возобновлении экспорта зерна, которые ведут с Москвой ООН и Турция. Politico со ссылкой на чиновников администрации президента Джо Байдена сообщает, что США не согласятся на сделку, которая "ослабит какое-либо экономическое давление" на Россию.

По словам собеседника ООН, связывание экспорта зерновых со снятием ограничительных мер с РФ, "усложняет" "хрупкие" переговоры.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты.

Теги: США, санкции, зерно



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