Бывший завод Renault переименован в "Москвич"

Бывший российский автомобильный завод французской компании Renault, переданный в управление Москве, переименован из ЗАО "Рено Россия" в АО "Московский автомобильный завод "Москвич".

Соответствующие изменения в реестр ЕГРЮЛ внесены 3 июня. Этим же днем датирована официальная смена руководителя - с Яна Птачека из структуры Renault на Дмитрий Пронина, пришедшего на должность с поста замглавы московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным "СПАРК-Интерфакс", "Москвичом" через ООО "Центр развития технологий" на 100% владеет АО "Особая экономическая зона "Зеленоград", единолично контролируемая московским департаментом городского имущества.

Как сообщалось ранее, две китайские компании могут привлечь к производству российских автомобилей "Москвич".

Напомним, российские активы группы Renault перешли в государственную собственность. Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций АВТОВАЗа - государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ".