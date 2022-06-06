06 Июня 2022
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завод москвич (2014) | http://business.rin.ru

Бывший завод Renault переименован в "Москвич"

Бывший российский автомобильный завод французской компании Renault, переданный в управление Москве, переименован из ЗАО "Рено Россия" в АО "Московский автомобильный завод "Москвич".

Соответствующие изменения в реестр ЕГРЮЛ внесены 3 июня. Этим же днем датирована официальная смена руководителя - с Яна Птачека из структуры Renault на Дмитрий Пронина, пришедшего на должность с поста замглавы московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным "СПАРК-Интерфакс", "Москвичом" через ООО "Центр развития технологий" на 100% владеет АО "Особая экономическая зона "Зеленоград", единолично контролируемая московским департаментом городского имущества.

Как сообщалось ранее, две китайские компании могут привлечь к производству российских автомобилей "Москвич".

Напомним, российские активы группы Renault перешли в государственную собственность. Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций АВТОВАЗа - государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ".

Теги: Renault, Москвич, авто



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