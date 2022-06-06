Вашингтон и Сеул провели пуски ракет в ответ на запуски КНДР

США и Южная Корея осуществили тестовые пуски ракет, что стало ответом на испытания Пхеньяна.

Как передает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Республики Корея, сегодня ночью были пущены восемь ракет класса "земля-земля" "по различным целям".

Запуск "продемонстрировал способность и готовность нанести немедленные высокоточные удары по источникам провокаций", - следует из заявления.

5 июня КНДР произвела запуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

Ранее сообщалось, что Северная Корея проводит работу по восстановлению своего ядерного полигона, на котором пройдут будущие испытания.