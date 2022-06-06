Минздрав предложит россиянам оценить степень удовлетворенности медпомощью

В Министерстве здравоохранения России разработали новый инструмент оценки удовлетворенности граждан медицинской помощью.

Как заявила директор Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольга Кобякова, каждому пациенту предложат оценить комфорт своего пребывания в медучреждении, удобство записи на прием, внимательность персонала, длительность ожидания помощи.

Пилотный проект запущен в Белгородской и Липецкой областях, системный мониторинг на уровне всех регионов возможен только после выхода соответствующего приказа министерства.

К факторам, влияющим на уровень показателя удовлетворенности людей медицинской помощью, относятся пол, возраст, срок получения медицинской помощи, отношение персонала, состояние инфраструктуры.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов невролог Ян Власов говорит, что качество ремонта, наличие комплектов постельного белья в больнице, а также бонусы, которые пациент обычно не ожидает, например, в виде телевизора в палате, особого ассортимента питания, прогулок, — все это в большей степени сказывается на уровне качества медпомощи, сообщает "Коммерсант".