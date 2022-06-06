06 Июня 2022
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Экономика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

В России поданы иски к Mercedes и Toyota после ухода с рынка

Представители организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) подали судебный иск к автопроизводителям General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor.

Они требуют прекратить исполнение ограничительных мер и возобновить поставки в Россию.

Как заявил глава ОПИ Олег Павлов, исполняя санкции против Москвы, эти компании нарушают права российских потребителей, отказывая людям в ремонте и техобслуживании автомобилей, не давая использовать "право на безвозмездное устранение производственных недостатков", а также заменить машину.

Иск подан в защиту неопределенного круга потребителей. Претензии предъявили российским юридическим лицам, которые импортировали продукцию этих компаний, в том числе автомобили и автозапчасти.

В Toyota Motor претензии назвали "необоснованными" и заявили, что потребители "могут обратиться за проведением ремонтных работ, сервисным обслуживанием и иными операциями к официальным дилерам", пишут "Известия".

Теги: автомобили, Mercedes, Toyota, Volkswagen, General Motors



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