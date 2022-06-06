В Минстрой заявили о безопасности данных после сообщения о взломе

Персональные данные пользователей сайта Министерства строительства России находятся в безопасности, им ничего не угрожает.

Как сообщил представитель министерства, угрозы персональным данным нет, они находятся под регулярным мониторингом, сообщает РИА Новости.

Напомним, при попытке зайти на ресурс вместо его главной страницы открывалось сообщение, из которого следовало, что сайт взломан. Злоумышленники дали время до полуночи 7 июня, чтобы перевести 0,5 биткоина (около 1 млн руб.).